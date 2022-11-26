← Губернатор Пермского края провел рабочую встречу с главой Губахинского округа
Новый официальный дилерский центр «АВТОВАЗа» открылся в Березниках →
В спорткомплексе Сухарева состоялся Межрегиональный форум «Sportnorm»
Женский старт в дисциплине «Скорость» открыл Всероссийский фестиваль по скалолазанию. Баталии на отвесной стене спорткомплекса Сухарева отвечали за зрелищную часть межрегионального форума «Sportnorm». Премьерного для Перми.
Медаль «За заслуги перед Отечеством 1-й степени» во время торжественной части вручили заслуженному мастеру спорта России Любови Брулетовой. «Тенденции развития массового спорта» на пленарном заседании обсуждали гости из 21 региона страны: спортивные чиновники, общественники, представители бизнес-структур.
Максим Клещебников, начальник управления по физической культуре и спорта Администрации г. Челябинска: "Были доклады по работе по месту жительства, с чем я приехал, поделиться с коллегами, как данная работа проводится на территории города Челябинска. И, конечно, корпоративный спорт".
Успехами «по заманиванию» сотрудников в спортзал, на примере крупнейших предприятий края «Уралхим» и «Уралкалий» делился Радмир Габдуллин. Титулованный экс-боец особо выделяет доступную инфраструктуру и современные форматы.
Радмир Габдуллин, советник по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»: "Будем реализовывать в 2023 году «ранфэктори» - беговое сообщество, это «ски-фэктори» - лыжное сообщество, также продолжаем финансировать, закупать новый инвентарь в спортивные школы".
Деловую часть программы продолжили дискуссионные секции по темам «медицина», «цифровизация», «гармонизация». Последняя - актуальнейшая для отрасли, так как с нового года в силу вступит федеральный закон о слиянии физкультуры и образования.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Когда вводишь новое законодательство, очень тяжело понять, как оно будет правильно работать. И здесь обмен мнений максимальный - чем больше голов об этом подумает, честно поделится мнениями, тем правильнее это будет реализовано в итоге".
Экспозицию выставки, работу волонтёров и сервисных служб в последствии проанализируют и улучшат. За премьерным региональным форумом краевую столицу ждёт ещё более масштабный.
Можно сказать, что «Sportnorm» - это генеральная репетиция перед международным форумом «Россия - спортивная держава», которую Пермь примет осенью следующего года. Распоряжение об этом подписал президент страны Владимир Путин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор Пермского края провел рабочую встречу с главой Губахинского округа
Глава Перми проверил, как продвигается реконструкция набережной в Закамске
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2022
В 100 главных этнических артефактов России включили Обвинскую роспись и праздник "Барда зиен"
В Кировском районе Перми замечен очередной лось
Возле Мотовилихинского пруда украли чугунные ограждения
Парламентарии окончательно утвердили бюджет края
В Перми работает мобильный пункт вакцинации
В Чусовском лесничестве распушилась ива
Добавить комментарий: