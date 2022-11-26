Губернатор Пермского края провел рабочую встречу с главой Губахинского округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой Губахинского округа Николаем Лазейкиным. Накануне местная дума окончательно утвердила его в этой должности. Новое муниципальное образование было создано после объединения двух городских округов - Губахинского и Гремячинского. Это позволило не только сэкономить деньги на содержании чиновников, но и принесло в территорию дополнительные средства из регионального бюджета.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: " Я бы хотел, чтобы вы обращали особое внимание, чтобы в результате этих объединительных процессов люди только видели плюсы и главное чувствовали эти плюсы. Поэтому особое внимание, и мы об этом с вами говорили, надо уделить Гремячинску, посмотреть, какие еще улучшения надо сделать".В апреле этого года местные власти успешно защитили комплексный план развития объединенной территории на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В ближайшие два года в округе запланированы ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, реконструкция и строительство дорог, приведение в порядок объектов коммунальной инфраструктуры. Это особенно актуально для Гремячинска, где в ближайшее время должны решить вопрос с водоснабжением.Николай Лазейкин, глава Губахинского муниципального округа: "Конечно же, это позволит развивать город и выполнять важные социальные объекты, которых действительно в Гремячинске и в его поселках существует достаточно много. Ну и, конечно, Губахинский бывший городской округ с городом и поселками — сейчас реализуется достаточно много проектов, которые при объединении никак не повлияют на реализацию в Губахе этих проектов".