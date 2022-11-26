Глава Перми проверил, как продвигается реконструкция набережной в Закамске

Работы реконструкции набережной в Закамске обещают вести всю зиму и к весне сделать новые лестницы и каркасы для смотровых балконов.Работы по капитальному преображению набережной начались весной. За это время подрядчики укрепили откос на участке от Дворца культуры до насосной станции, загерметизировали швы между бетонных перекрытий, устроили колодцы, трубопровод и дождевую канализацию. Зимой работы не прекратятся.Максим Ябс, заместитель директора по строительству ООО «ТехДорГрупп»: "До весны поработать на участке от ДК им. Кирова до ДК им. Шишкина по подпорным стенам. Протяженность около 2,5 километров, общий объем бетона - 3 тысячи кубов".До весны обещают сделать спуски и лестницы, каркасы для смотровых балконов. Ход работ на одном из самых крупных объектов, ремонтируемых к 300-летию города, проинспектировал глава Перми Алексей Дёмкин.На обновленной набережной предусмотрели все, чтобы находиться было приятно. Появятся зоны для пляжного и спортивного отдыха, отдельная детская площадка, модульные помещения и даже баня для моржей. Обрамят это все газоны, деревья и кустарники.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Этот проект является приоритетным для городских властей. Он также поддержан губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным. Сегодня мы видим, что достаточно большие объемы работ уже выполнены. По проекту работы предусмотрены и в зимний период времени. Темп работ очень хороший, он идет с опережением графика".Весной подрядчик доделает велодорожки, уложит текстурированный бетон, установит скамейки, урны и детское оборудование.Для безопасности отдыхающих и сохранности набережной появятся камеры видеонаблюдения. Все обещают закончить к осени 2023 года.