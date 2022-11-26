← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.11.2022
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Глава Перми проверил, как продвигается реконструкция набережной в Закамске
Работы по капитальному преображению набережной начались весной. За это время подрядчики укрепили откос на участке от Дворца культуры до насосной станции, загерметизировали швы между бетонных перекрытий, устроили колодцы, трубопровод и дождевую канализацию. Зимой работы не прекратятся.
Максим Ябс, заместитель директора по строительству ООО «ТехДорГрупп»: "До весны поработать на участке от ДК им. Кирова до ДК им. Шишкина по подпорным стенам. Протяженность около 2,5 километров, общий объем бетона - 3 тысячи кубов".
До весны обещают сделать спуски и лестницы, каркасы для смотровых балконов. Ход работ на одном из самых крупных объектов, ремонтируемых к 300-летию города, проинспектировал глава Перми Алексей Дёмкин.
На обновленной набережной предусмотрели все, чтобы находиться было приятно. Появятся зоны для пляжного и спортивного отдыха, отдельная детская площадка, модульные помещения и даже баня для моржей. Обрамят это все газоны, деревья и кустарники.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Этот проект является приоритетным для городских властей. Он также поддержан губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным. Сегодня мы видим, что достаточно большие объемы работ уже выполнены. По проекту работы предусмотрены и в зимний период времени. Темп работ очень хороший, он идет с опережением графика".
Весной подрядчик доделает велодорожки, уложит текстурированный бетон, установит скамейки, урны и детское оборудование.
Для безопасности отдыхающих и сохранности набережной появятся камеры видеонаблюдения. Все обещают закончить к осени 2023 года.
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