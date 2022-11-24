← В выходные закроют движение транспорта на участке улицы Татьяны Барамзиной
"Удобная электричка" и запуск "Горнолыжного экспресса". В "Пермской пригородной компании" поделились хорошими новостями
Сегодня же стало известно о том, что в первые выходные декабря до Губахи стартует "Горнолыжный экспресс", который всего за 3,5 часа и примерно 400 рублей довезет горнолыжников в Губаху. 11 декабря откроется горнолыжный сезон на Такмане.
На этом хорошие новости не заканчиваются. Как рассказали в "Пермской пригородной компании", 1декабря в Краснокамске запускают проект "Удобная электричка", в рамках которого пассажиров будут подвозить к "Ласточке" на автобусе. Благодаря проекту жители Краснокамска могут доехать до Перми по единому билету ценой 52 рубля (автобус+электричка). Студентам скидка - 26 рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В выходные закроют движение транспорта на участке улицы Татьяны Барамзиной
"Молот" потерпел поражение в Нефтекамске
Игорь Сапко назначен новым Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
В Лысьве стартует 4-й региональный театральный фестиваль «КаМский»
В Заксобрании принимают бюджет края в окончательном чтении
Мобильные технопарки приедут еще в 10 территорий Пермского края
Александровский округ представил комплексный план развития
Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»
На маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск могут запустить электросуда
В Прикамье начнут тестировать новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД
Добавить комментарий: