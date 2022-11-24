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Не все подрядчики справились с ночным снегопадом

Административно-техническая инспекция Перми проверила качество уборки тротуаров после ночного снегопада. По данным городского департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 300 тонн противогололёдных материалов, в том числе – современного реагента «Бионорд». На улицах города работало порядка 100 единиц техники и 130 рабочих.
На контроле, прежде всего, уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъёмов, остановок общественного транспорта. Так, в ночь на 24 ноября из 188 осмотренных объектов улично-дорожной сети были выявлены нарушения на 84. В основном, подрядными организациями не был выполнен утренний цикл прометания проезжей части после ночной обработки противогололёдными материалами, а также не в полной мере обеспечена расчистка тротуаров. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов.

Опубликовано: 24.11.2022 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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← "Удобная электричка" и запуск "Горнолыжного экспресса". В "Пермской пригородной компании" поделились хорошими новостями

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