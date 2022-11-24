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Не все подрядчики справились с ночным снегопадом
На контроле, прежде всего, уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъёмов, остановок общественного транспорта. Так, в ночь на 24 ноября из 188 осмотренных объектов улично-дорожной сети были выявлены нарушения на 84. В основном, подрядными организациями не был выполнен утренний цикл прометания проезжей части после ночной обработки противогололёдными материалами, а также не в полной мере обеспечена расчистка тротуаров. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов.
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