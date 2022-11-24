В выходные закроют движение транспорта на участке улицы Татьяны Барамзиной

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Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.
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