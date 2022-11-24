"Молот" потерпел поражение в Нефтекамске

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← Игорь Сапко назначен новым Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
В выходные закроют движение транспорта на участке улицы Татьяны Барамзиной →
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2022
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В Лысьве стартует 4-й региональный театральный фестиваль «КаМский»
В Заксобрании принимают бюджет края в окончательном чтении
Мобильные технопарки приедут еще в 10 территорий Пермского края
Александровский округ представил комплексный план развития
Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»
На маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск могут запустить электросуда
В Прикамье начнут тестировать новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2022
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