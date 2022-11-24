В Заксобрании принимают бюджет края в окончательном чтении

В Законодательном собрании главными вопросами пленарного заседания станут изменения в Устав Пермского края и принятие в окончательном чтении проекта регионального бюджета на следующие три года. Уже известно, в нем будут заложены деньги на индексацию мер социальной поддержки, на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, на строительство 89 важных объектов для здравоохранения и образования: новых школ, студенческих общежитий, больниц и поликлиник. В том числе, в территориях Прикамья: в Осе, Сиве, Фролах и Чусовом Больше 17 миллиардов рублей в год запланировано на дороги: Северный обход, соединение улицы Строителей с площадью Гайдара, дополнительный выезд из промышленного узла «Осенцы».Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «В целом, бюджетная политика Прикамья сдержанно оптимистичная. Учитывая непростую экономическую ситуацию, регион не замирает в ожидании лучшего, а продолжает развивать инфраструктуру, улучшать инвестиционную привлекательность. Безусловно, правительство и депутатский корпус держат руку на пульсе и пристально следят за финансовой устойчивостью бюджета, основной приоритет которого остается неизменным – жители края и их социально-экономическое благополучие».