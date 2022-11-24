В Заксобрании принимают бюджет края в окончательном чтении

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Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «В целом, бюджетная политика Прикамья сдержанно оптимистичная. Учитывая непростую экономическую ситуацию, регион не замирает в ожидании лучшего, а продолжает развивать инфраструктуру, улучшать инвестиционную привлекательность. Безусловно, правительство и депутатский корпус держат руку на пульсе и пристально следят за финансовой устойчивостью бюджета, основной приоритет которого остается неизменным – жители края и их социально-экономическое благополучие».
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