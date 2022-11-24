В нынешнем учебном году детские мобильные технопарки приедут еще в 10 территорий Пермского края. Благодаря таким технологиям, школьники могут собирать роботов, изучать нейросети, проводить химические опыты и выбирать свою будущую профессию.Современные школьники всё меньше создают поделки своими руками, всё чаще они их распечатывают. Данил Кузнецов только приступил к изучению 3D-моделирования и уже есть первые результаты.Данил Кузнецов: "Создаём 3D-фигуры разного типа: новогодние игрушки или полезные бытовые вещи".Технопарк «Кванториум» открылся в сентябре в Березниках на базе школы №2. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».Ольга Жданова, куратор детского технопарка «Школьный Кванториум» на базе школы № 2 г. Березники: "Мы работаем и для города Березники, и для территории Верхникамья".Чему учат ребят, и как всё это может повлиять на выбор будущей профессии, оценил глава региона Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в химическую столицу Прикамья.Детские технопарки также работают в Перми, Чусовом, есть и их мобильная версия. В этом учебном году в списке, куда «приедут» наукоёмкике технологи, сразу 10 населенных пунктов.Благодаря современному оборудованию ребята могут раскрыть свои таланты, и, по сути, создать все, что угодно. Например, создать и напечатать на 3D-принтере такой сувенир в пермском зверином стиле. В ближайшие два года в Прикамье подобных площадок станет больше. В планах открыть ещё четыре школьных технопарка «Кванториум».Уделяют внимание краевые власти и среднему профессиональному образованию. Так, губернатор Дмитрий Махонин посетил Березниковский строительный техникум, где на развитие мастерских вложены, в том числе, региональные средства.Иван Долгополов, директор Березниковского строительного техникума: "Эти средства складываются как за счет краевого бюджета, так и средства внебюджетные, то есть те, которые зарабатывает техникум. Предприятия города тоже вносят свой вклад".К учебному процессу, как в школах, так и техникумах и колледжах, привлекают работодателей. Этапы подготовки специалистов со школьной скамьи глава Прикамья обсудил с промышленниками на совещании.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самое важное для нас сейчас - сделать всё, чтобы обеспечить квалифицированной рабочей силой и калийные предприятия, металлургию, машиностроение, поэтому в Березниках уделяли внимание тому, куда дальше двигаться в выстраивании такой цепочки, как школа, техникум, либо университет и рабочее место".Во 2-й школе в одном кабинете дети собирают роботов, в другом изучают нейротехнологии, в третьем проводят химические опыты с популярными газированными напитками. Всё это помогает по-новому изучать базовые предметы и профильные направления.