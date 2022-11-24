В Лысьве стартует 4-й региональный театральный фестиваль «КаМский»

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Так, Лысьвенский театр драмы, представит зрителям «Космос». Это спектакль о жизни и любви. Чайковский театр драмы и комедии продемонстрирует бессмертную классику шекспировского «Короля Лира».
Постановку «Раскас» в жанре «Выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности» покажет коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра спектакль по рассказам Шукшина обращает к насущной тематике.
Для юных зрителей в программе: постановка «Малыш и Карлсон» в исполнении артистов Кунгурского ТЮЗа.
Драматический театр для детей и молодежи «Бенефис» из Березников везет спектакль «Сказки Пушкина», в основу которого легли три известных сюжета: о Золотом Петушке, о Рыбаке и Рыбке, о Попе и о работнике его Балде.
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