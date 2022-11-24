Александровский округ представил комплексный план развития

Комплексный план развития представил Александровский округ. В документе прописаны конкретные цели, касающиеся всех сфер жизни. Зрительный зал вернул былую роскошь, рассказывает Людмила Голубцова. В здании провели масштабную реконструкцию. Обновили полы, стены, восстановили старинные люстры, отремонтировали фасад.Людмила Голубцова, жительница г. Александровск: "Город у нас преображается. Асфальтированы дороги, тротуары. К 1 сентября провели ремонты в каждой школе".В школе № 1 Александровска в рамках нацпроекта «Образование» открыт центр "Точка роста". В классах сделали косметический ремонт, привезли ноутбуки, интерактивные доски.Ольга Колымагина, и.о. директора БСОШ № 1, г. Александровск: "Фасад нашей школы был приведен в надлежащее, соответствующее состояние".В посёлке Яйва возводят пятиэтажный многоквартирный дом. Планируется сюда пересилить людей из аварийного жилья.На данный момент ведутся работы по устройству фундамента. В новом доме 82 квартиры будут переданы переселенцам из аварийного жилья. Еще 6 получат дети-сироты.Всё это комплексное развитие территории. Проделанную работу оценил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Градообразующее предприятие "Александровский машиностроительный завод" получил вторую жизнь. Заработали в полную силу цеха. К примеру, строят электровозы и вагонетки для транспортировки полезных ископаемых.Сейчас здесь трудятся 500 человек, и планируется набрать еще столько же на новый проект.Артур Маркарян, генеральный директор Александровского машиностроительного завода: "Стратегически мы хотим стать лучшим машиностроительным заводом страны. Здесь мы будем в большей степени использовать и ресурсы, которые нам может предоставить край, и обращаться к федеральному правительству".Появление крупного производства - дополнительный стимул для сохранения и увеличения темпов развития муниципалитета. Во время выездного совещания глава Александровского округа защитила комплексный план развития.Ольга Лаврова, глава Александровского муниципального округа: "Обязательно дойдём до победы в финальном конкурсе по благоустройству набережной города, также продолжаем работу благоустройства дворовых и общественных территорий, активно готовим проекты на инициативное бюджетирование".Подобные документы защитили все муниципалитеты региона. Александровский стал последним.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы сегодня завершили работу регионального правительства с муниципалитетами по утверждению этих планов развития. Поэтому мы сейчас понимаем, что в муниципалитетах нужно, где какие приоритеты. И будем дальше эти приоритеты реализовывать".Эта работа направлена на создание комфортных условий для жизни людей, в любом уголке Пермского края.