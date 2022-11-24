← Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»
Мобильные технопарки приедут еще в 10 территорий Пермского края →
Александровский округ представил комплексный план развития
В школе № 1 Александровска в рамках нацпроекта «Образование» открыт центр "Точка роста". В классах сделали косметический ремонт, привезли ноутбуки, интерактивные доски.
Ольга Колымагина, и.о. директора БСОШ № 1, г. Александровск: "Фасад нашей школы был приведен в надлежащее, соответствующее состояние".
В посёлке Яйва возводят пятиэтажный многоквартирный дом. Планируется сюда пересилить людей из аварийного жилья.
На данный момент ведутся работы по устройству фундамента. В новом доме 82 квартиры будут переданы переселенцам из аварийного жилья. Еще 6 получат дети-сироты.
Всё это комплексное развитие территории. Проделанную работу оценил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Градообразующее предприятие "Александровский машиностроительный завод" получил вторую жизнь. Заработали в полную силу цеха. К примеру, строят электровозы и вагонетки для транспортировки полезных ископаемых.
Сейчас здесь трудятся 500 человек, и планируется набрать еще столько же на новый проект.
Артур Маркарян, генеральный директор Александровского машиностроительного завода: "Стратегически мы хотим стать лучшим машиностроительным заводом страны. Здесь мы будем в большей степени использовать и ресурсы, которые нам может предоставить край, и обращаться к федеральному правительству".
Появление крупного производства - дополнительный стимул для сохранения и увеличения темпов развития муниципалитета. Во время выездного совещания глава Александровского округа защитила комплексный план развития.
Ольга Лаврова, глава Александровского муниципального округа: "Обязательно дойдём до победы в финальном конкурсе по благоустройству набережной города, также продолжаем работу благоустройства дворовых и общественных территорий, активно готовим проекты на инициативное бюджетирование".
Подобные документы защитили все муниципалитеты региона. Александровский стал последним.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы сегодня завершили работу регионального правительства с муниципалитетами по утверждению этих планов развития. Поэтому мы сейчас понимаем, что в муниципалитетах нужно, где какие приоритеты. И будем дальше эти приоритеты реализовывать".
Эта работа направлена на создание комфортных условий для жизни людей, в любом уголке Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»
На маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск могут запустить электросуда
В Прикамье начнут тестировать новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2022
Пермское "Счастье" вернулось
Вынужденные переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
До конца недели можно написать Всероссийский экологический диктант
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
В Пермском крае начала работу Единая платформа управления транспортной системой
На оперштабе Прикамья обсудили повышение защищенности стратегических объектов
Добавить комментарий: