Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»

Глава Перми Алексей Дёмкин вручил благодарности директорам и учителям школ за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца». В первых числах ноября они ездили на Донбасс, где проводили обучение педагогов единым образовательным стандартам. Лекции посетили 273 учителя из Амвросиевского района, Макеевки, Шахтёрска и Харцызска.Людмила Исхакова, директор гимназии №7 Перми: "Отклик большой. Там, безусловно, люди очень открытые. Там дети с распахнутыми глазами, которые поют гимн Российской Федерации и ДНР, и плачут. Это их искренние чувства и непередаваемые эмоции".На встрече обсудили и собранную учителями гуманитарную помощь. Медицинские препараты, аптечки, средства гигиены и другие вещи первой необходимости пермские педагоги, школьники и волонтеры собрали для больницы интенсивного лечения в Мариуполе. В составе груза также доставлены печи и тепловизоры для добровольческого танкового батальона «Молот». Средства на них собрал городской фонд «Пермь-300».Алексей Дёмкин, глава Перми: "Пермские учителя всегда отличались своей отзывчивостью и неравнодушием к чужому горю. Для меня большое удовольствие, большая честь провести сегодня время с вами. Я благодарю вас всех, участников этой миссии. Я уверен, что тот вклад в интеграцию вновь присоединенных территорий очень важен, существенен".