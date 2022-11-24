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Глава Перми вручил благодарности педагогам за участие в гуманитарной миссии «Открытые сердца»
На встрече обсудили и собранную учителями гуманитарную помощь. Медицинские препараты, аптечки, средства гигиены и другие вещи первой необходимости пермские педагоги, школьники и волонтеры собрали для больницы интенсивного лечения в Мариуполе. В составе груза также доставлены печи и тепловизоры для добровольческого танкового батальона «Молот». Средства на них собрал городской фонд «Пермь-300».
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Пермские учителя всегда отличались своей отзывчивостью и неравнодушием к чужому горю. Для меня большое удовольствие, большая честь провести сегодня время с вами. Я благодарю вас всех, участников этой миссии. Я уверен, что тот вклад в интеграцию вновь присоединенных территорий очень важен, существенен".
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