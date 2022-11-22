Банк России предупреждает пермяков о новой схеме обмана. Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана: представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они якобы расследуют дело о массовой утечке персональных данных из банков, которое ведется по поручению Центрального банка.Злоумышленники звонят гражданам и сообщают, что среди скомпрометированных данных могут быть и их сведения. Они предлагают человеку сверить его банковские данные с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Далее злоумышленники спрашивают, в каком банке обслуживается гражданин, просят данные его карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенники могут направить ей в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий."При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты – ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код. Эти сведения нужны только мошенникам. Кроме того, ни Банк России, ни представители правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы", - сообщили в пресс-службе Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Россиии.