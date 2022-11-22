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На реках и озёрах Прикамья распустились "ледяные цветы"
Они появились на реках и озерах Пермского края. На замерзшей воде образовалась кристаллическая изморозь. Как говорят специалисты, это происходит из-за того, что на улице холодно, безветренно, а осадков почти нет. При этом сам лед остается практически прозрачным.
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