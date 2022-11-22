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Чёрная пятница в сети магазинов "Галамарт"
Одним махом здесь можно будет купить себе все необходимое и приобрести подарки близким. Всего более 7 000 полезных товаров для дома и дачи. «Галамарт» - это необычный хозяйственный, хотя хозтовары тут, конечно, тоже есть. А еще посуда для готовки и сервировки, мягкие уютные пледы, радиоуправляемые игрушки для детей, разнообразные гаджеты, аксессуары для спорта и еще море разных мелочей для интерьера и души.
Почему сейчас лучше всего сделать самые выгодные покупки? Всё просто. Кто празднику рад? Тот – кто купил всё заранее. Новый год не за горами.
Татьяна Семёнова, директор магазина: "Каждый год мы с удовольствием принимаем участие в «Черной пятнице», выгодные скидки – это для нас наша стихия! За один день вы сможете не только приобрести обновки для вашего дома, но также подарки для всех родственников и друзей на Новый год. И вы к празднику готовы!"
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» – это более 450 магазинов в разных регинах России. В Перми их 12. Сразу по нескольку в каждом районе города. Поэтому «Черную пятницу» 25 ноября и супервыгодные акции вы точно не пропустите. А пока можно прийти и присмотреться к белым ценникам.
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