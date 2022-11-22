В Краснокамске осужден мужчина, который угнал иномарку, пригрозив владелице отвёрткой

Краснокамский городской суд вынес приговор ранее неоднократно судимому за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 45-летнему мужчине без определенного места жительства. Он признан виновными в краже и в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья.Инцидент произошёл в конце июля текущего года на проспекте Маяковского города Краснокамска. Злоумышленник заприметил молодую женщину, сидящую за рулем автомобиля «Рено». Он подсел к ней со стороны переднего пассажирского сидения и угрожая отверткой, заставил ее покинуть собственный автомобиль. Пересев на водительское сидение, мужчина проехал немного по городу. На стоянке у административного здания он совершил наезд на стоящий автомобиль «Субару». Тогда он бросил авто, захватив с собой мобильный телефон, кошелек и видеорегистратор. Достав из кошелька деньги в сумме 3600 рублей, выбросил его в кусты в городском парке, затем недалеко также выбросил видеорегистратор. Телефон, стоимостью 10 000 рублей впоследствии продал неустановленному лицу на площади центрального рынка в городе Перми за 3 500 рублей."Полицейские провели целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления, изъяли и просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли похищенный кошелек. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 45-летний уроженец Красновишерска. В отношении него была избрана мера пресечения виде заключения под стражу. В ходе следствия сотрудники полиции установили место сбыта похищенного телефона, а также личность покупателя. Телефон был изъят и возвращен законной владелице. Угнанный автомобиль также возращен", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Краснокамский городской суд признал мужчину виновным ему наказание по совокупности преступлений, а также с ранее назначенным наказанием, в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденный обязан возместить материальный ущерб и моральный ущерб в сумме 500 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.