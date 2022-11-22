За месяц в соцслужбы поступило около 5 тысяч обращений от семей мобилизованных пермяков

За месяц в социальные службы поступило почти пять тысяч обращений от семей мобилизованных жителей Прикамья. Многие вопросы касаются бытовых проблем, где нужно адресное вмешательство здесь и сейчас. Галина Конфетчикова с мужем купили дом и участок. Но есть ещё над чем поработать - в частности, собирались осенью делать септик, но мужа мобилизовали, и пока вопрос оставался открытым.Галина Конфетчикова: "Мы хотели, когда подморозит, чтобы было меньше слякоти и грязи, он хотел в сентябре сам заняться, потому что работает на экскаваторе, он сам хотел это выкопать всё, поставить".По поводу помощи Галина записалась на приём к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Дело сразу сдвинулось -к дому уже подвезли бетонные кольца.Глава региона держит на контроле все вопросы, связанные с поддержкой семей мобилизованных прикамцев. И такое общение - очно и в режиме телемоста - хороший формат, чтобы держать связь со всеми территориями.Так, на сегодняшний день от родных мобилизованных за четыре недели в социальные службы поступило почти пять тысяч обращений по юридическим, бытовым и прочим вопросам, связанным с оказанием адресной помощи.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я просил местные администрации с каждой семьёй быть на контакте, узнавать, какие проблемы существуют, чтобы их можно было решать, небольшие какие-то бытовые проблемы, которые мы можем максимально быстро решить".Работают Министерства социального развития и ЖКХ, кроме того, подключились общественники. При поддержке главы региона начала действовать система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край».Лилия Ширяева, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Организовано всё таким образом, что по каждой ситуации разработан стандартный алгоритм, а все нестандартные ситуации отрабатываются в рабочем, ручном режиме".Ни одно обращение не остаётся без ответа. При необходимости с родственниками готовы встречаться юристы или психологи. Так, приём ведётся в пермском Доме офицеров.Задача понятна - максимально поддержать семьи мобилизованных по всем направлениям, и эта работа должна быть организована чётко в каждом муниципалитете, налажена обратная связь, неважно, о каком населённом пункте идёт речь.Если есть необходимость — в Министерстве социального развития ждут обращений, в территориальные отделы, в службу социальных участковых. Что касается проекта «Помощь здесь. Пермский край», можно обращаться на сайт или в группу ВКонтакте.