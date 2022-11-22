Финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола объединил около 400 ребят со всей страны

В спорткомплексе имени Сухарева открылся финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3 на 3. Участие в состязаниях принимают почти 400 ребят в возрасте до 14 лет из 30 регионов страны. В таком масштабном фестивале почти каждый здесь принимает участие впервые. Проходит он в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт».Сегодня на площадке манежа около 400 ребят из 30 регионов России. Впереди два серьезных соревновательных дня, которые определят лучших из лучших.Пермь площадкой для проведения фестиваля выбрана неспроста. Это подчеркнула федеральный автор проекта, трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина. Она же сегодня и дала старт соревнованиям.Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ: "Мы не в первый раз в Перми, и проводили много разных мероприятий. То, что здесь любят спорт, уделяют спорту много внимания. Мы видим, как используются спортивные объекты, как много детей занимается спортом и взрослых в том числе".Проект «Детский спорт» реализуется в 45 регионах России с 2009 года. Главная цель - обеспечить спортивный досуг школьников. Так, в Перми появились спортивные лиги, развивается сеть дворовых и межшкольных стадионов с тренерами, проводятся различные соревнования.Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы, координатора проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в ПФО: "Турнир это только одна из форм объединения этих ребят, которые вышли на площадку. У нас очень много идеологической программы, по патриотизму, обучение физкультурно-спортивных волонтеров. Количество физкультурников и спортсменов растет, и в ближайшие годы будет их еще больше".В ходе своего визита Ирина Роднина обсудила развитие спортивной инфраструктуры и мероприятия, которые будут проходить в рамках 300-летия краевой столицы с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.Лучших юных спортсменов определят 22 ноября.