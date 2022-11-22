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В Перми проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Ребята уже прошли интеллектуальные испытания по 7 предметам из 24. Самое большое количество участников зафиксировано на олимпиаде по литературе – 656 олимпиадных работ. Также массовое участие ожидается по математике и информатике. Списки учеников в настоящий момент формируются. Имена участников, прошедших на региональный этап, станут известны к концу декабря.
Всероссийская олимпиада школьников – самое масштабное интеллектуальное соревнование среди учащихся РФ. Она проходит по 24 общеобразовательным предметам для учащихся 4-11-х классов. Победители и призёры финального этапа олимспиады в течение четырёх лет могут быть зачислены в государственные вузы страны без вступительных испытаний в соответствии с профилем олимпиады.
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