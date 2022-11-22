Губернатор встретился с руководством регионального Заксобрания

Губернатор Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с руководством регионального Законодательного Собрания. 24 ноября в краевом парламенте состоится пленарное заседание, ключевым вопросом которого станет законопроект о бюджете Прикамья на следующий год и плановый период до 2025 года. Вместе с главным финансовым документом предстоит рассмотреть в том числе ряд социально значимых законопроектов, инициированных краевыми властями.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Основные принципы еще раз подчеркну: мы сохраняем социальную направленность бюджета, и, конечно же, не забываем о наших инвестициях, о бюджете развития, о том, что мы набрали достаточно неплохие темпы строек. Мы обязаны в любом случае эти стройки завершить, их ждут наши жители".Многие законопроекты после их утверждения начнут действовать уже с 1 января 2023 года. Все они направлены на улучшение жизни людей в Прикамье.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Потребовалась особая работа, взаимодействие между губернатором Пермского края, правительством и депутатами. Необходимо было своевременное принятие очень важных решений, которые положительным образом сказались на перспективе и будущем экономики Прикамья".