← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.11.2022
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Губернатор встретился с руководством регионального Заксобрания
Многие законопроекты после их утверждения начнут действовать уже с 1 января 2023 года. Все они направлены на улучшение жизни людей в Прикамье.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Потребовалась особая работа, взаимодействие между губернатором Пермского края, правительством и депутатами. Необходимо было своевременное принятие очень важных решений, которые положительным образом сказались на перспективе и будущем экономики Прикамья".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.11.2022
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