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Искусственный снег: в "Огоньке" на глазах вырастают снежные горы
Одновременно работают 30 машин, создающих настоящую зиму. У искусственного снега другое молекулярное строение, он очень плотный, максимально подходит для тренировок и соревнований - устойчивость на таком снегу выше, а оттого и падений меньше. В час машины создают порядка 1,5 тысяч кубических метров снежинок.
Пока во всем Пермском крае снега немного, в "Огоньке" буквально на глазах вырастают снежные горы. Созданные снежные завалы по трассе выравнивают специальные машины.
Спортсмены с нетерпением ждут открытия снежных склонов. Первые соревнования запланированы уже на декабрь.
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