15 тонн гуманитарного груза из Перми отправили жителям Донбасса, помощь собрала Пермская епархия Русской православной церкви и обычные прихожане. Участник движения "Православная молодежь Прикамья" Дмитрий Корнилицин принимает коробки с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. На помощь отозвался одним из первым.Дмитрий Корнилицин, участник движения "Православная молодежь Прикамья": "Есть возможность помочь, почему бы не помочь. Помощь собирали, как понимаю, народом — детские сады, различные учреждения, дети участвовали в помощи и сборе".Организатором выступил отдел церковно-приходских школ Пермской епархии. Первую крупную партию собирают прихожане Слудской церкви, педагоги и воспитанники воскресно-приходских школ.В коробках в основном продукты — большие поддоны с мукой, крупами, макаронными изделиями и консервами. Сперва грузят тяжелые коробки, после — мешки с теплыми вещами, говорит священник Сергий.Формирование комплектов началось еще в октябре. Помощь собирали по всему Пермскому краю.Гуманитарную помощь — предметы гигиены, мыло влажные салфетки, а также продукты, в том числе, сладкое — собирали целый месяц. Всего же здесь около 15 тонн продовольствия.Вместе с гуманитарной помощью также посылка с письмами от воспитанников воскресных школ солдатам Здесь больше 3 тысяч посланий.Олег Ширинкин, руководитель отдела церковно-приходских школ Пермской епархии: "Вот перед вами коробочки с письмами, рисунками. Приблизительно было написано около 3 тысяч таких писем. Красной нитью через все письма проходит следующее: мы здесь молимся о даровании победы русскому солдату. И молимся также о том, чтоб господь сохранил и спас их жизнь".Это лишь первый этап благотворительной акции. В будущем такая помощь продолжится.