Народный театр танца «Юность» отметил 55-летие
В «Юности» занимаются 130 детей четырех возрастных групп. Они изучают классические танцы, народные и современные. Коллектив театра- победитель всероссийских и международных конкурсов, обладатель серебряной медали XX Молодежных дельфийских игр, участники телевизионных проектов «Большие и маленькие» и «Страна талантов».
Александра Свинцова, руководитель народного театра танца «Юность»: "Юность" живет, помнит свои традиции, уверенно смотрит вперед. Думаю, мы будем радовать еще всех долго своими новыми программами, хореографическими композициями, новыми успехами».
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