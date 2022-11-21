Пострадали более 300 пенсионеров. В отношении группы лжеэлектриков возбуждено еще одно уголовное дело

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве под видом предоставления электромонтажных услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на сегодняшний день установлено, что от действий обвиняемых пострадали более 330 пенсионеров. Причиненный им материальный ущерб превышает 10 миллионов рублей.Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в декабре прошлого года сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Удмуртской Республики, Калининградской и Свердловской областей."По версии следствия, злоумышленники обзванивали пожилых жителей различных регионов России и сообщали о запланированной проверке электрооборудования в их квартирах. Затем приезжали к пенсионерам под видом квалифицированных специалистов. В ходе проверки они заявляли, что оборудование якобы повреждено и необходимо срочно произвести его замену. Поверив на слово, доверчивые граждане приобретали у аферистов электроприборы по ценам, в несколько раз превышающим розничные, и оплачивали навязанные услуги", - сказала Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 14 фигурантов. В настоящее время в отношении девяти из них, пяти предполагаемых организаторов и четверых участников противоправной деятельности, возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем.