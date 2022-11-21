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Пострадали более 300 пенсионеров. В отношении группы лжеэлектриков возбуждено еще одно уголовное дело
Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в декабре прошлого года сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Удмуртской Республики, Калининградской и Свердловской областей.
"По версии следствия, злоумышленники обзванивали пожилых жителей различных регионов России и сообщали о запланированной проверке электрооборудования в их квартирах. Затем приезжали к пенсионерам под видом квалифицированных специалистов. В ходе проверки они заявляли, что оборудование якобы повреждено и необходимо срочно произвести его замену. Поверив на слово, доверчивые граждане приобретали у аферистов электроприборы по ценам, в несколько раз превышающим розничные, и оплачивали навязанные услуги", - сказала Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 14 фигурантов. В настоящее время в отношении девяти из них, пяти предполагаемых организаторов и четверых участников противоправной деятельности, возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем.
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