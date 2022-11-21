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За сутки в Прикамье выявлено 107 случаев коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Соликамском и Кунгурском округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 095 человек.
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