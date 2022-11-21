← Снимки со спутника: Камское водохранилище сковывает льдом
В Перми появился новый туристический маршрут – «Императорская линия»
"Маршрут затрагивает такие всем известные достопримечательности Перми, как обелиск «Сибирская застава», воздвигнутый к приезду Императора Александра I, Пермское Алексеевское реальное училище, названное в честь Великого князя Алексея Александровича (сейчас авиационный техникум им. Швецова), Мариинскую женскую гимназию, открытую Великим князем Михаилом Николаевичем (сейчас Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Прянишникова), и многое другое", - сообщил Алексей Демкин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Снимки со спутника: Камское водохранилище сковывает льдом
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
В Перми супружеская пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу
Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал
Губернатор побывал с рабочим визитом в Губахинском округе
Пьяный пермяк угнал автомобиль такси
В Перми возложили цветы к монументу «Героям фронта и тыла»
В Перми задержаны супруги, работавшие курьерами у телефонных мошенников
В Краснокамске произошел пожар в 9-этажном доме
На ул. Барамзиной начался снос старой водонапорной башни
Добавить комментарий: