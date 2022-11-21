← За сутки в Прикамье выявлено 107 случаев коронавируса
На строящемся Чусовском мосту уложен асфальт
По планам, открытие движения по новому мосту должно произойти до конца 2022 года. Для завершения работ на объекте необходимо выполнить монтаж деформационных швов на опорах № 1, № 5 и № 14, установить металлическое барьерное и пешеходное ограждения, уложить асфальтобетонное покрытие на тротуаре, устроить дорожную одежду на сопряжении подхода автомобильной дороги к мосту с правого берега. Работы по сопряжению автомобильной дороги и моста на левом берегу выполнены полностью, пояснили в региональном министерстве.
Напомним, строительство нового Чусовского моста с подходами, дублирующего действующий, производится в рамках концессионного соглашения. Общая протяженность моста через Чусовую с подходами составит 9,2 км. Будет организованно 4-полосное движение. Протяженность самого моста – 1,5 км.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено 107 случаев коронавируса
В Перми появился новый туристический маршрут – «Императорская линия»
Снимки со спутника: Камское водохранилище сковывает льдом
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
В Перми супружеская пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу
Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал
Губернатор побывал с рабочим визитом в Губахинском округе
Пьяный пермяк угнал автомобиль такси
В Перми возложили цветы к монументу «Героям фронта и тыла»
В Перми задержаны супруги, работавшие курьерами у телефонных мошенников
Добавить комментарий: