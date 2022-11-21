Губернатор побывал с рабочим визитом в Губахинском округе

Ремонт и оснащение больницы в Гремячинске, строительство поликлинике в Углеуральском и нового дома для переселения людей из аварийного жилья, открытие производства на "Метафраксе" - все это пункты визита губернатора Пермского края в Губахинский муниципальный округ.2 года назад Елена Бугрина пришла работать в Гремячинскую районную больницу. Как раз в это время здесь полностью поменяли все рентгеноборудование, так что вопросов по оснащению не было никаких.Елена Бугрина, рентгенлаборант: "Раньше эти снимки проявляли, а здесь сразу оцифровщик, все на компьютере, лучше так работать».Губернатор края Дмитрий Махонин во время рабочей поездки убедился, что с оборудованием в больнице проблем нет. Планово делается ремонт. Самым острым остается кадровый вопрос, несмотря на все работающие в регионе программы, дефицит узких специалистов пока остается.Еще один медицинский объект в поселке Углеуральский. В следующем году здесь должны сдать новую совеременную поликлинику. Строительство идет с опережением графика на 3 месяца. Здесь будут вести прием врачи из двух смежных поселков Углеуральского и Северного. Существующие здания больниц не соответствуют никаким требованиям.Андрей Ронзин, главный врач ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4»: "Каждый из объектов постройки 50-х годов прошлого века, это шлакоблочные здания по 4,5 тысячи квадратов, которые уже ни обслуживать, ни ремонтировать уже никакого смысла нет. И под это население у нас вот эта поликлиника, она полторы тысячи квадратных метров, по площадям рассчитана на 50 посещений в смену, со всеми инфраструктурами, со всеми службами».В самой Губахе готовится к сдаче новый муниципальный дом. В комфортные условия, в новую 3-этажку в ближайшее время переедут 30 семей из аварийного жилья.Дмитрий Махонин губернатор Пермского края: "Мы поменяли подходы, сейчас стараемся переселять людей не во вторичный жилищный фонд, а строить жилье в таких городах, как Губаха, как Чусовой и прочие небольшие населенные пункты, в которых десятилетия ничего не строилось, мы тоже запустили все эти стройки, и это тоже определённый вклад в развитие этих территорий».Параллельно и соседние дома приводятся в порядок. На улице Ленина в Губахе реализуется большая программа по обновлению фасадов. За 2 года сделали уже 26 многоэтажек.Обновление фасадов — это не только внешний вид, но еще и энергоэффективность, благодаря плитам утепления. Так что результат работы программы местные жители увидят еще и в своих квитанциях за отопление.В промышленности округа свои успехи. Губахинская фабрика «Швея» сейчас активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Шьют военную форму, разгрузки, обшивают каски и бронежилеты. Могли бы делать еще больше, единственная проблема опять же дефицит кадров.Екатерина Борисова, директор Губахинской швейной фабрики: "Все зависит от людей, сейчас очень большая дыра в кадрах, их просто нету, училища все закрыты, людей новых не учат. Заказов сейчас очень много, я считаю, что просто шить оборонзаказ — это же гордость, ты же для страны шьешь в первую очередь. Гордость за то, что ты делаешь». На "Метафраксе" тем временем торжественное открытие новой установки по производству параформальдегида. Оборудование позволит увеличить внутреннюю переработку метанола, откроется 50 новых рабочих мест. Все в рамках специнвестконтракта.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На "Метафраксе" каждый год, примерно год назад мы с вами присутствовали, открывали дополнительные производственные мощности, которые создают наши дополнительные рабочие места. Несмотря на все перипетии, пермские предприятия продолжают развиваться - это очень хорошо. Естественно, что мы должны думать над кадровой обеспеченностью и жильем».Завершается процесс объединения территорий. Гремячинск и Губаха теперь по сути один муниципалитет. И пока, как показывает практика, это дает только преимущества.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это прежде всего экономия на содержании чиновников. А это означает, что порядка 30 миллионов в год будет выделятся дополнительно на социальную инфраструктуру с этой экономии. Это позволит решить в первую очередь местные проблемы, проблемы ЖКХ».Первые такие крупные проекты планируют начать уже в следующем году.