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Пьяный пермяк угнал автомобиль такси

В дежурную часть отдела полиции Свердловского района г. Перми обратился 45-летний водитель такси с заявлением об угоне автомобиля Лада Веста, принадлежащего таксопарку. Мужчина рассказал полицейским что во время исполнения заказа, заехал вместе с пассажиром на заправочную станцию на ул. Е. Ярославского. Пока он оплачивал топливо на кассе, клиент пересел за руль авто и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. На поиск угнанной Лады были незамедлительно ориентированы наряды ДПС ГИБДД. В течении часа госавтоинспекторы нашли отечественную легковушку в Индустриальном районе Перми. После чего на той же улице инспекторами был задержан злоумышленник, прогуливающийся рядом с брошенным автомобилем.
"Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения. Уроженец Верещагинского района признал свою вину, но не смог пояснить с какой именно целью завладел автомобилем, так как был пьян в тот момент. Машину же бросил из-за того, что в ней закончился бензин, а переключить топливную магистраль на газобаллонное оборудование он не сумел", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Расследование продолжается.

Опубликовано: 21.11.2022 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми возложили цветы к монументу «Героям фронта и тыла»

Губернатор побывал с рабочим визитом в Губахинском округе →

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