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Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал
В миниатюре изображено реальное событие - почти 3 века назад на Урал прибыли участники Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Они двигались из Петербурга на Камчатку. В Осу приехали в сентябре по Каме на нескольких судах и провели в этом городе 1,5 месяца, ожидая, когда ляжет снег и можно будет продолжить путь на санях.
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