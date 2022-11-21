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В Перми возложили цветы к монументу «Героям фронта и тыла»
Пришедшие также вспомнили два других памятных события - День ракетных войск и артиллерии России, а также 80 лет с момента начала Сталинградской стратегической наступательной операции "Уран", которая переломила ход Великой Отечественной войны. Разгромить врага тогда помогло в том числе и оружие пермского производства.
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