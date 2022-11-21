В Перми задержаны супруги, работавшие курьерами у телефонных мошенников

В Перми участились случаи совершения мошенничеств по схеме «Ваш родственник в беде». На стационарный телефон потерпевших поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, которые представляются близкими родственниками и сообщают, что попали в дорожно-транспортное происшествие по их вине, и им нужны денежные средства для возмещения причинённого ущерба. Таким образом, были обмануты 6 жителей Индустриального, Дзержинского, Кировского, Мотовилихинского районов г. Перми. Общий ущерб от преступной деятельности составил почти два миллиона рублей."Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) УМВД России по г. Перми и оперуполномоченными отделения по раскрытию имущественных преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления МВД России по г. Перми проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений. В результате были установлены и задержаны двое жителей города Перми, которые являются супружеской парой, 1996 и 2003 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности. У полиции есть основания предполагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.Следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В отношении молодых людей избраны меры пресечения в виде заключение под стражу и домашний арест.