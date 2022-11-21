← В Краснокамске произошел пожар в 9-этажном доме
В Перми возложили цветы к монументу «Героям фронта и тыла» →
В Перми задержаны супруги, работавшие курьерами у телефонных мошенников
"Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) УМВД России по г. Перми и оперуполномоченными отделения по раскрытию имущественных преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления МВД России по г. Перми проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений. В результате были установлены и задержаны двое жителей города Перми, которые являются супружеской парой, 1996 и 2003 годов рождения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности. У полиции есть основания предполагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.
Следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В отношении молодых людей избраны меры пресечения в виде заключение под стражу и домашний арест.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Краснокамске произошел пожар в 9-этажном доме
На ул. Барамзиной начался снос старой водонапорной башни
Мороз и солнце: в Прикамье будет холодно и без осадков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2022
В Прикамье откроются новые профильные медицинские классы
Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше
«Покупай пермское»: открылась универсальная ярмарка продукции местных производителей
Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта
"Будем вас поддерживать". Губернатор Пермского края встретился с семьями мобилизованных
Пермьстат: в Прикамье растут темпы строительства и ввода жилья
Добавить комментарий: