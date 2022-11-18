В Прикамье откроются новые профильные медицинские классы
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Также будет приобретено оборудование, проведено повышение квалификации учителей, подобраны специальные программы, подготовлены профпробы и так далее. Партнерами выступают медицинский университет, фармакадемия, наше среднее профессиональное образование – медучилища, и конечно, сами больницы, поликлиники".
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