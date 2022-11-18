Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше

До конца следующего года стоит задача увеличить число камер, подключенных к единой краевой системе видеонаблюдения, на три тысячи единиц. Информация прозвучала на заседании правительства Пермского края. Также заявлено, что сейчас в проекте участвуют 12 муниципалитетов. В системе уже 1400 камер. Они следят за порядком не только на улицах, но и в аэропорте, на железнодорожных вокзалах, в больницах, вузах, школах и стадионах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы своевременно приняли решение, что надо создавать эту единую систему, потому что мы хотим, чтобы наши города становились более безопасными. Создание единой системы позволяет оказывать помощь и правоохранительным органам, это все предпосылки для профилактики преступлений и правонарушений".