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Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы своевременно приняли решение, что надо создавать эту единую систему, потому что мы хотим, чтобы наши города становились более безопасными. Создание единой системы позволяет оказывать помощь и правоохранительным органам, это все предпосылки для профилактики преступлений и правонарушений".
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