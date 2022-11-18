«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.11.2022
В Перми обустроят Театральный променад
Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"
В ДТП со скорой на объездной Краснокамска пострадали 4 человека
Болельщики поддержат «ПАРМУ» в домашнем матче
Сегодня на телеканале «Россия» премьера нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ»
За сутки в Прикамье выявлено 119 случаев COVID-19
Краевой молодежный парламент могут наделить правом законодательной инициативы
В Перми наградили лучших преподавателей дополнительного образования в сфере культуры
В Перми произошел пожар в строящемся доме
В Прикамье откроются новые профильные медицинские классы
В Перми задержаны подозреваемые в уличной драке и грабеже
Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше
«Покупай пермское»: открылась универсальная ярмарка продукции местных производителей
Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта
"Будем вас поддерживать". Губернатор Пермского края встретился с семьями мобилизованных
Пермьстат: в Прикамье растут темпы строительства и ввода жилья
Многодетные семьи Перми могут заявиться на предоставление земли до 25 ноября
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2022
В Перми осужден водитель, сбивший насмерть пешехода
Дмитрий Махонин: "Региональную выплату получили 84% мобилизованных"
"We are": в ПГНИУ проходит студенческий фестиваль народов мира
Чтобы не было беды. В Перми прошел рейд по профилактике пожарной безопасности
В Перми пройдет трехдневная ярмарка «Вкусно здесь – вкусно есть»
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В Прикамье откроются новые профильные медицинские классы
Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше
«Покупай пермское»: открылась универсальная ярмарка продукции местных производителей
Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта
"Будем вас поддерживать". Губернатор Пермского края встретился с семьями мобилизованных
Пермьстат: в Прикамье растут темпы строительства и ввода жилья
Многодетные семьи Перми могут заявиться на предоставление земли до 25 ноября
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2022
В Перми осужден водитель, сбивший насмерть пешехода
Дмитрий Махонин: "Региональную выплату получили 84% мобилизованных"
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