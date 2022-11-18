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← Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта

Тотальный контроль. В Прикамье станет на 3000 камер больше →

«Покупай пермское»: открылась универсальная ярмарка продукции местных производителей

В Перми начала работу ярмарка товаров от предпринимателей региона. На первом этаже торгово-развлекательного центра по ул. Петропавловская, 73а 18-20 ноября с 10.00 до 20.00 все желающие смогут попробовать и приобрести прикамские продукты и блюда, а также купить товары для дома, сувениры и многое другое.
В частности, гости ярмарки в «iMALL» смогут приобрести мясные деликатесы, выращенную в домашних условиях птицу, свежую рыбу, икру, сыродавленные масла холодного отжима, сухофрукты, джемы, варенья, и другие сладости, мыло ручной работы, столовые приборы, керамику и различные сувениры от таких местных производителей как «Доброfish», НПО «Промёд», АО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод), «Медовое раздолье», «BossBerry», «Органик центр», «Русский лес», Пасека Трегубовых, ЛЧПФ, «KOMBEZ», «Родник здоровья», «Бетула», «Дель Грано», «Коныч» и других – всего более 20.
Поддержка местных производителей в Прикамье осуществляется в рамках проекта «Покупай пермское», возрожденном в 2017 году. На данный момент в нем участвует около 400 местных компаний, среди которых есть как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса.

Опубликовано: 18.11.2022 в 10:57 в рубрике - Вести Пермь

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← Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта

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