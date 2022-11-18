Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта

В пермском Доме офицеров открылся Единый центр поддержки семей мобилизованных. Курируют его краевые власти, но получить помощь или информацию здесь можно будет и от военных. Порядок начисления денежного довольствия военнослужащего разъясняет Владимир Нохрин, замначальника краевого военкомата.Накопившиеся вопросы, которые члены семей мобилизованных до этого обсуждали в основном на страницах соцсетей, теперь напрямую можно задать специалистам. В открывшемся в Доме офицеров профильном центре поддержки начали приём соцзащитник и военком. Константин Строгий, куратор Единого центра поддержки семей мобилизованных: "К военкому обычно самое большое количество обращений. Различного рода - от правомерности мобилизации до условий прохождения службы. И много-много-много".Единый центр поддержки семей мобилизованных создан в рамках проекта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «Помощь здесь. Пермский край». Это своего рода единое окно для обращений по самым разным вопросам.Лилия Ширяева, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Кредитные каникулы, нужна помощь в их оформлении, нужна помощь во взаимодействии с банком. В этом как раз прекрасно помогают социальные участковые и представители Министерства социального развития Пермского края. Кроме того, часто нужна помощь психолога".Здесь же, в центре, открыли пункт сбора полевой почты. Писать письма поддержки неизвестным бойцам — добрая нестареющая традиция.Ирина Ермакова, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Ребята на передовой читают, для них это важно. Это очень такая тёплая, отзывчивая история. Любой человек может написать незнакомому солдату письмо поддержки. Рассказать о себе и отправить. И когда будет формироваться посылка, обязательно будем вкладывать письма. Я сегодня два принесла - мои дети написали".Со всего края в центр доставляют гуманитарные грузы, собранные в муниципалитетах и общественными организациями. Сейчас в холле посылки от Пермского совета ветеранов с тёплыми носками. Приём ежедневно: по выходным с 11.00 до 15.00, в будни – после трех.Нести можно всё, но прежде всего нужны средства индивидуальной гигиены и лекарства.Запланировано, что специалисты военкома и соцзащиты будут принимать по вторникам и четвергам с 15.00 до 19.00 часов. Консультации юриста - в четверг с 17.00 до 19.00. По мере необходимости расписание может корректироваться.