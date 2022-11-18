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Единый центр поддержки семей мобилизованных: консультации специалистов, сбор помощи и полевая почта
Накопившиеся вопросы, которые члены семей мобилизованных до этого обсуждали в основном на страницах соцсетей, теперь напрямую можно задать специалистам. В открывшемся в Доме офицеров профильном центре поддержки начали приём соцзащитник и военком. Константин Строгий, куратор Единого центра поддержки семей мобилизованных: "К военкому обычно самое большое количество обращений. Различного рода - от правомерности мобилизации до условий прохождения службы. И много-много-много".
Единый центр поддержки семей мобилизованных создан в рамках проекта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «Помощь здесь. Пермский край». Это своего рода единое окно для обращений по самым разным вопросам.
Лилия Ширяева, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Кредитные каникулы, нужна помощь в их оформлении, нужна помощь во взаимодействии с банком. В этом как раз прекрасно помогают социальные участковые и представители Министерства социального развития Пермского края. Кроме того, часто нужна помощь психолога".
Здесь же, в центре, открыли пункт сбора полевой почты. Писать письма поддержки неизвестным бойцам — добрая нестареющая традиция.
Ирина Ермакова, куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край»: "Ребята на передовой читают, для них это важно. Это очень такая тёплая, отзывчивая история. Любой человек может написать незнакомому солдату письмо поддержки. Рассказать о себе и отправить. И когда будет формироваться посылка, обязательно будем вкладывать письма. Я сегодня два принесла - мои дети написали".
Со всего края в центр доставляют гуманитарные грузы, собранные в муниципалитетах и общественными организациями. Сейчас в холле посылки от Пермского совета ветеранов с тёплыми носками. Приём ежедневно: по выходным с 11.00 до 15.00, в будни – после трех.
Нести можно всё, но прежде всего нужны средства индивидуальной гигиены и лекарства.
Запланировано, что специалисты военкома и соцзащиты будут принимать по вторникам и четвергам с 15.00 до 19.00 часов. Консультации юриста - в четверг с 17.00 до 19.00. По мере необходимости расписание может корректироваться.
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