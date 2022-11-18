"Будем вас поддерживать". Губернатор Пермского края встретился с семьями мобилизованных

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин работал в приемной президента России в Пермском крае. Обращались в основном семьи мобилизованных жителей Прикамья. В том числе и в ручном режиме сегодня решаются их вопросы. За каждым заявлением нужно видеть человека и его проблему.После того, как мужа мобилизовали, Виктория теперь одна следит за хозяйством. Супруг стал собственником только что построенного дома. Права жене передать не успел, из-за этого стали возникать проблемы с разделением долей.Из-за того, что владельцем земельного участка и дома является муж, Виктория столкнулась с еще одной проблемой – ресурсоснабжающая организация отказалась проводить до дома газ, так как собственник должен написать заявление.О своих проблемах Виктория рассказала на встрече с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным в рамках приема граждан. Глава региона ситуацию взял под личный контроль. Муж оформит электронную доверенность, с ее помощью супруга сможет сделать все необходимые документы уже в ближайшее время. Также обсудили вопрос выплат семьям мобилизованных.В ходе встречи губернатор поручил решить и другие социально важные вопросы семей. По его словам, за каждым заявлением нужно видеть человека и его проблему. Так, например, в Юсьве и Чернушке в частных домах семьям требуются дрова. Решить эту проблему помогут местные власти. В Перми семье призывника дадут компенсацию на дополнительное занятие младшей дочери в садике, а старшая получит путевку в лагерь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотел бы сказать, что вы не одни, мы будем вас поддерживать. Понимаю, что времена непростые. Только вместе мы можем преодолеть все сложности".По словам обратившихся, благодаря вмешательству губернатора вопросы решаются оперативно.Виктория: "Всегда приятно, что на нас обращают внимание, что с нами встречаются, поддерживают семьи".Для семей мобилизованных также действуют постоянные меры поддержки. Чтобы получить ее либо адресную помощь, родным и близким нужно обращаться в территориальное управление Министерства социального развития, либо на сайт «Помощь здесь».