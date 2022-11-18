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"Будем вас поддерживать". Губернатор Пермского края встретился с семьями мобилизованных
Из-за того, что владельцем земельного участка и дома является муж, Виктория столкнулась с еще одной проблемой – ресурсоснабжающая организация отказалась проводить до дома газ, так как собственник должен написать заявление.
О своих проблемах Виктория рассказала на встрече с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным в рамках приема граждан. Глава региона ситуацию взял под личный контроль. Муж оформит электронную доверенность, с ее помощью супруга сможет сделать все необходимые документы уже в ближайшее время. Также обсудили вопрос выплат семьям мобилизованных.
В ходе встречи губернатор поручил решить и другие социально важные вопросы семей. По его словам, за каждым заявлением нужно видеть человека и его проблему. Так, например, в Юсьве и Чернушке в частных домах семьям требуются дрова. Решить эту проблему помогут местные власти. В Перми семье призывника дадут компенсацию на дополнительное занятие младшей дочери в садике, а старшая получит путевку в лагерь.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хотел бы сказать, что вы не одни, мы будем вас поддерживать. Понимаю, что времена непростые. Только вместе мы можем преодолеть все сложности".
По словам обратившихся, благодаря вмешательству губернатора вопросы решаются оперативно.
Виктория: "Всегда приятно, что на нас обращают внимание, что с нами встречаются, поддерживают семьи".
Для семей мобилизованных также действуют постоянные меры поддержки. Чтобы получить ее либо адресную помощь, родным и близким нужно обращаться в территориальное управление Министерства социального развития, либо на сайт «Помощь здесь».
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