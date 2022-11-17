Чтобы не было беды. В Перми прошел рейд по профилактике пожарной безопасности

В Дзержинском районе Перми прошел рейд по профилактике пожарной безопасности - традиционное мероприятие, связанное с началом периода холодов. Морозы только наступили, а уже участились случаи возгорания в частном жилом секторе.Профилактика пожарной безопасности проводится в жилых домах Дзержинского района. Мероприятие проводит администрация Перми совместно с отделом надзорной деятельности МЧС России по Пермскому краю. Общение с каждым — специалисты стучатся во все квартиры, раздают памятки по пожарной безопасности.Работа в первую очередь профилактическая. Главная задача — предотвратить трагедию. Жилой сектор находится под пристальным вниманием — по статистике большая часть возгораний происходит именно здесь.Илья Леонтьев, начальник отделения Госпожнадзора по Дзержинскому району Перми: "Что касается территории Дзержинского района — тут статистика немного хуже, у нас зарегистрирован значительный рост пожаров — 237 в этом и 190 в прошлом".Наступление первых холодов по традиции считается пожароопасным периодом. В это время количество пожаров увеличивается из-за нагрузки на электросети. Риск возгораний также велик из-за нарушений элементарных правил.Главный совет по технике безопасности от экспертов - при выходе из дома проверить, выключены ли все электроприборы. В случае, если сомневаетесь, лучше проверить второй раз.Специалисты говорят, что пожары в жилых домах возникают в результате халатного обращения с огнем — курение, игры с огнем, а также неисправность бытовых приборов.Игорь Кузнецов, начальник сектора по взаимодействию с административными органами администрации Дзержинского района города Перми: "Был проведен совместный рейд по пожарной безопасности, акцент был сделан на деревянные дома старой постройки. Во время рейда проводились беседы с жителями, розданы методические рекомендации в виде памяток, разработанных департаментом общественной безопасности Перми".Проверка безопасности только началась и будет проводиться по всему городу на протяжении всего осенне-зимнего периода.