"We are": в ПГНИУ проходит студенческий фестиваль народов мира

В Пермском классическом университете с утра многолюдно и весело. Студенты-иностранцы из всех вузов краевой столицы собрались на ежегодный фестиваль "We are". Интернациональный студенческий фестиваль - это активная студенческая жизнь, новые друзья из всех уголков мира, путешествие вокруг света, не выходя из университетского городка.Громкими аплодисментами встречают лучших иностранных студентов Пермского края в рамках фестиваля «We arе» или «Мы есть». География обширная, тут собрались ученики из стран СНГ, Китая, Марокко и многих других. Дарья Макаревич приехала учиться в Пермь из Туркменистана. Говорит, что подобные мероприятия помогают ей лучше адаптироваться в нашей стране.Дарья Макаревич, студентка ПГНИУ: "Я иногда даже не успеваю за всем следить. Очень много мероприятий, и это интересно. Я в основном и в иностранных участвую, и в обычных для российских студентов".В Пермском крае учатся тысячи иностранных студентов. Специально для их адаптации проводят множество различных мероприятий. «We are» как раз одно из них. Благодаря мероприятию учащиеся разных стран могут найти себе новых друзей.Диана Кипяткова, руководитель проекта «We are»: "Студенты, которые принимали участие в первом очном фестивале, который прошёл в 2019 году, сказали, что после этого им стало намного легче учиться здесь. Потому что они нашли русскоговорящих студентов, которые помогали им с переводом и многими вещами — ориентация в городе, в кампусе". Фестиваль «We are» был организован иностранными студентами в 2019 году. Проект очень понравился руководству университета, и теперь мероприятие проводится ежегодно. В него входят множество разных событий. Одно из них — ярмарка культур, где учащиеся показывают народные костюмы, учат шить обереги и даже играть в нарды или на музыкальных инструментах. На ярмарке культур иностранные студенты предлагают всем гостям поучаствовать в различных активностях. Например, китайские студенты предлагают поупражняться в написании китайских иероглифов.Фестиваль «Мы вместе» ежегодно собирает сотни иностранных студентов. И в этот раз для них создали обширную программу.Помимо культурной ярмарки для учащихся, проведут спортивное мероприятие «Sport together”, кулинарный этап «Кухни мира», художественных этап «Graffiti walls» и праздничный концерт.