В Перми пройдет трехдневная ярмарка «Вкусно здесь – вкусно есть»

В Перми с 18 по 20 ноября состоится ярмарка местных сельхозпроизводителей «Вкусно здесь – вкусно есть». На первом этаже торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) с 09.00 до 20.00 все желающие смогут попробовать и приобрести продукты и блюда от местных фермеров.По информации краевого министерства агропромышленного комплекса Прикамья, в торговых рядах будет представлен широкий ассортимент овощей, молочной продукции, сыра, индейки и мясных полуфабрикатов, колбасы, меда, кондитерских изделий, снеков и многое другое. Гости ярмарки смогут купить товары напрямую и по ценам производителей, пообщаться с ними, узнать о технологиях и особенностях рецептуры. Всего на трехдневном мероприятии будет продаваться продукция 25 производителей из Пермского края.Также на ярмарке предусмотрена развлекательная программа для детей и взрослых. Там можно будет посетить мастер-классы по изготовлению фруктовых и овощных букетов, рамок из природных материалов и карандашниц, принять участие в викторинах на знание местной продукции и даже получить призы. Кроме того, в течение трех дней будет работать тематическая фотозона. Запланированные события открыты для всех желающих, регистрация на них не требуется.