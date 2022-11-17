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В Перми пройдет трехдневная ярмарка «Вкусно здесь – вкусно есть»
По информации краевого министерства агропромышленного комплекса Прикамья, в торговых рядах будет представлен широкий ассортимент овощей, молочной продукции, сыра, индейки и мясных полуфабрикатов, колбасы, меда, кондитерских изделий, снеков и многое другое. Гости ярмарки смогут купить товары напрямую и по ценам производителей, пообщаться с ними, узнать о технологиях и особенностях рецептуры. Всего на трехдневном мероприятии будет продаваться продукция 25 производителей из Пермского края.
Также на ярмарке предусмотрена развлекательная программа для детей и взрослых. Там можно будет посетить мастер-классы по изготовлению фруктовых и овощных букетов, рамок из природных материалов и карандашниц, принять участие в викторинах на знание местной продукции и даже получить призы. Кроме того, в течение трех дней будет работать тематическая фотозона. Запланированные события открыты для всех желающих, регистрация на них не требуется.
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