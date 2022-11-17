В Перми пройдет межрегиональный форум «Спорт-норм!»

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Важной частью деловой программы станет пленарное заседание под названием «Тенденции развития массового спорта». На нем своим опытом поделятся глава министерства спорта Белгородской области, представители общественных организаций, муниципальные власти Перми и Челябинска, а также бизнес-структур. Кроме того, в программе заседания секции «Трейл как зона роста бегового движения и массового спорта», «Цифровое развитие отрасли», «Спортивная медицина», «Актуальные проблемы обучения плаванию», «Движение на импортозамещение», «ГЧП-инвест-сессия», «Деятельность спортивных федераций» и многие другие.
Кроме насыщенной деловой программы и дискуссионных площадок, участников ждут и событийные мероприятия. В частности, Всероссийский фестиваль скалолазания в дисциплинах «Скорость» и «Трудность» и выставка «Sport norm».
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