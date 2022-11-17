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В МЧС рассказали подробности пожара на трассе под Добрянкой
"Пожарно-спасательные подразделения по Пермскому краю реагировали на сообщение о ДТП в Добрянском городском округе. 16 ноября в 20:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Добрянском городском округе, в результате которого произошло возгорание автобуса. К месту вызова были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 3 человек личного состава и 1 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России пожар удалось быстро ликвидировать", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Надежда Абиджба.
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