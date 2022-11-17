«АРХИFFEST–2022»: в Перми вспоминали достижения прикамских этнографов

В Пермском доме народного творчества "Губерния" в рамках фестиваля «АРХИFFEST–2022» вспоминали достижения прикамских этнографов. Особенно - выдающегося ученого, профессора классического университета Георгия Чагина. Фестиваль стартовал 11 ноября. И каждый день — новая тема. Сегодняшнее мероприятие приурочено к проекту «Маршруты этнографических экспедиций по Пермской земле». Организаторы надеются, что подобные события привлекут внимания людей к истории Прикамья. Юлия Кашаева. Директор государственного архива Пермского края: "Архивный фестиваль направлен на то, чтобы привлечь внимание жителей Пермского края к архивным документам, к сохранению документального наследия Пермского края, а также всё-таки популяризацию истории Пермского края". Специально для фестиваля подготовили Web-проект, где подробно рассказывалось об экспедициях известного пермского этнографа Георгия Чагина. Сейчас многие его труды, записки, походные журналы и карты, нарисованные самим учёным, хранятся в государственном архиве Прикамья.Георгий Николаевич Чагин в рамках научных экспедиций побывал почти в каждом населённом пункте Прикамья. В ходе поездок изучались и деревни, которые уже исчезли с современных карт. Благодаря учёному такие населённые пункты смогли остаться в истории Пермского края. Этнографические экспедиции накопили богатый материал об истории населённых пунктов Прикамья. И очень важно, чтобы трудами учёных могло воспользоваться молодое поколение.Виктор Рычков, этнограф: "С помощью вот этой работы можно вовлечь в эту серьёзную и очень важную работу широкие слои школьников, студентов и тем самым помочь сформировать им историческую память".Процесс уже начался. В этом году впервые провели краевой конкурс детских творческих проектов «Маршрутами родных деревень». Всего прислали 155 работ из разных уголков Пермского края.Всего в рамках фестиваля осталось 2 мероприятия, которые посвящены истории микрорайонов Перми. Последнее пройдёт 18 ноября.