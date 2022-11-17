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«АРХИFFEST–2022»: в Перми вспоминали достижения прикамских этнографов
Георгий Николаевич Чагин в рамках научных экспедиций побывал почти в каждом населённом пункте Прикамья. В ходе поездок изучались и деревни, которые уже исчезли с современных карт. Благодаря учёному такие населённые пункты смогли остаться в истории Пермского края. Этнографические экспедиции накопили богатый материал об истории населённых пунктов Прикамья. И очень важно, чтобы трудами учёных могло воспользоваться молодое поколение.
Виктор Рычков, этнограф: "С помощью вот этой работы можно вовлечь в эту серьёзную и очень важную работу широкие слои школьников, студентов и тем самым помочь сформировать им историческую память".
Процесс уже начался. В этом году впервые провели краевой конкурс детских творческих проектов «Маршрутами родных деревень». Всего прислали 155 работ из разных уголков Пермского края.
Всего в рамках фестиваля осталось 2 мероприятия, которые посвящены истории микрорайонов Перми. Последнее пройдёт 18 ноября.
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