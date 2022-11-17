В Перми дети мобилизованных могут бесплатно заниматься айкидо

Дети мобилизованных прикамцев теперь могут бесплатно заниматься айкидо. Правда, только в Перми, но зато на 11 площадках. Секции работают в школах во всех районах краевой столицы. Если приедет иногородний ребенок - не откажут. С инициативой выступила краевая федерация айкидо, представители которой обратились в общественный центр «Единой России», где с октября начал работу центр поддержки военнослужащих, направленных в зону специальной военной операции. Идею поддержали - сейчас в секцию пришли 10 ребят в возрасте от 5 до 13 лет.Денис Гатаулин, тренер по айкидо: "Мы постоянно работаем с различными целевыми аудиториями- ребятами, которым нужна помощь- многодетным, малообеспеченным, и сейчас мы планируем, что постоянно, пока нужна помощь, пока будет вестись специальная военная операция, мы будем работать с этими семьями и с этими ребятами. Ребята разного возраста. Они влились и в группы ОФП, и в группы спортивной подготовки. Я планирую, что они будут сдавать на пояса".