В Перми дети мобилизованных могут бесплатно заниматься айкидо

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Денис Гатаулин, тренер по айкидо: "Мы постоянно работаем с различными целевыми аудиториями- ребятами, которым нужна помощь- многодетным, малообеспеченным, и сейчас мы планируем, что постоянно, пока нужна помощь, пока будет вестись специальная военная операция, мы будем работать с этими семьями и с этими ребятами. Ребята разного возраста. Они влились и в группы ОФП, и в группы спортивной подготовки. Я планирую, что они будут сдавать на пояса".
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