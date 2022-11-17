В мороз по лужам. В микрорайоне Юбилейный не могут решить вопрос затопления ул. Суздальской

В Перми в микрорайоне Юбилейный затопило окрестности школы № 82. Дети, чтобы попасть на уроки, вынуждены буквально форсировать водную преграду. Казалось бы, обычное дело, где-то прорвало трубу. Но, как оказалось, это не так.Буераки, реки, наледь - руки, ноги береги. На Суздальской улице разлив вот такой ширины. К 82-й школе, не примочив обувь, не подойти. Родители, встречающие детей, возмущены.Рядом с образовательным учреждением расположена конечная остановка общественного транспорта и так называемый отстойник для автобусов.Алексей Белослудцев, водитель автобуса: "Очень некомфортно, но на самом деле, сейчас может просто стащить на автобус и всё… будет ДТП".Учитель технологии Игорь Баранин рассказал, что проблема с затоплением появилась не вчера. Летом было то же самое, но минусовая температура внесла свои коррективы. Причина всех бед, по имению мужчины, кроется в частном секторе и зарытых ливневых стоках. Раньше было три колодца – остался только один.Игорь Баранин, учитель технологии в школе №82: "Недобросовестные жители сливают, но это надо решать другим путём, администрации. Это надо уже наказывать ходить, Роспотребнадзор, полиция. А не таким радикальным методом: убрали колодец - и всё".Ретроспектива одного из стоков. Снимки с 2012-го по 2021-й. Рядом с ним всегда лужа. Потому подобное нынешнему водному происшествию на перекрёстке улиц Суздальской и Запорожской случалось и раньше. В декабре прошлого года мороз полностью сковал проезжую часть.На портале «Управляем вместе» администрация Свердловского района ещё в октябре отреагировала на возмущения жителей. Провела обследование, которое показало, что всему виной водоотведение частного сектора, но от этого знания легче и суше, пока не стало.Игорь Давлетшин, и.о. первого заместителя главы Свердловского района города: "Почему все-таки история так подзатянулась, потому что когда мы брали анализы, для этого привлекали инспекцию по природоохранной деятельности. Инспекция показала, что стоки достаточно чистые. Сейчас, убирая все утечки водопровода новогоровского, мы понимаем, что эти стоки стали грязнее. Ниоткуда эти стоки взяться не могут, увести их в ливневую канализацию не представляется возможным".В итоге самый надежный выход – это строительство централизованной системы водоотведения, когда – уже другой вопрос. Поэтому сейчас будут вестись поиски того или тех, кто сливает всё это дело в канаву, а снежную кашу и лёд у 82-й школы пообещали убрать в ближайшее время.Жители уже давно обращаются с вопросом затопления улицы Суздальской, но все их чаяния, как бумажный кораблик, просто плывут по течению. Хотелось бы, чтобы он уже нашел ту самую «гавань», где наконец-таки решат их проблему.