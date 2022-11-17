В Перми определили лучших тренеров года

Конкурс "Тренер года" ежегодно проводится комитетом по физической культуре и спорту администрации Перми для повышения профессионального уровня тренеров спортивных учреждений и организаций города. Это общественное признание их заслуг. В конкурсе были определены победители по шести номинациям: «Тренер года по олимпийским видам спорта», «Тренер года по неолимпийским видам спорта», «Тренер года по адаптивным видам спорта», «Тренер года по игровым видам спорта», «Молодой тренер» и «Молодой тренер года по игровым видам спорта». Каждая номинация предполагает денежное вознаграждение для победителей.В номинации «Тренер года по олимпийским видам спорта» лучшим признан преподаватель спортивной школы по дзюдо и самбо Александр Караханов. Илья Перетяко, преподаватель спортивной школы по каратэ, стал победителем в номинации «Тренер года по неолимпийским видам спорта». Преподаватель спортивной школы «Олимпиец» Валерий Дайнеко выиграл в номинации «Тренер года по игровым видам спорта». Лучшим молодым тренером года стал преподаватель спортивной школы армейского рукопашного боя Максим Муллаханов. Антон Шишкин, преподаватель спортивной школы «Искра», победил в номинации «Молодой тренер года по игровым видам спорта». Татьяна Лодочникова, преподаватель спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва стала победителем в номинации «Тренер года по адаптивным видам спорта».Торжественная церемония вручения премии «Тренер года» традиционно состоится в середине декабря.