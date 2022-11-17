Северные амуры. В Кояново увековечили память 20 конного башкирского полка

В старинном селе Кояново отметили 210-ю годовщину изгнания из России французских захватчиков под предводительством Наполеона. Два века назад из этих мест отправлялся на Отечественную войну 20-й конный башкирский полк. Память о тех героях жива до сих пор.В Кояновском ДК людно - встречают гостей, в костюмах, с угощением и песнями. Повод - 210 лет победы в Отечественной войне 1812 года и участие в ней прикамских башкир.Именно отсюда, из Кояново, отправился воевать с французами 20-й башкирский полк, сформированный на пермской земле. Боевое подразделение, количеством более 500 человек, воинов которого называли «Северными амурами».Северными амурами башкирских воинов называли за мастерское владение луком. По свидетельствам очевидцев, это производило огромное впечатление, вот и здесь, на этой импровизированной выставке на многих иллюстрациях можно увидеть в руках всадников это грозное оружие.Увидели собравшиеся и аутентичное облачение, вооружение, в том числе и лук со стрелами с разными наконечниками. Всё это продемонстрировали гости из Уфы, которые регулярно бывают в гостях в Пермском крае, и хорошо знают историю 20-го башкирского полка.Юлдаш Юсупов, председатель МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»: "Функция 20-го башкирского полка она была уникальной, она была стратегической, они играли стратегическую роль - они обеспечивали связь всей российской армии. И мы не должны об этом забывать. Были свои герои награждены медалями".Организаторы уверены, что такие встречи надо проводить регулярно. Это историческая память, дружба между регионами, а повод, действительно, значимый. Кстати, башкирские воины-яугиры дошли и до Парижа, сражаясь достойно.Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации губернатора Пермского края: "В этом переплетении истории, дружбы и российских побед, российских дней славы, наверно, формируется отношение и к собственной земле, любви к своей Родине, истории своего народа".Основное событие встречи - открытие мемориальной доски, посвящённой 20-му башкирскому полку. Повод для гордости, говорят собравшиеся, и для исторических исследований местных школьников.Расиль Мухаматьянов, председатель общественной организации башкир Пермского края «Курултай»:"Чтобы они гордились своими предками, чтобы они воспитывались в патриотической среде!"И ещё на память школьникам гости привезли подарки - книгу «Военная история башкир» и знамя, копия тех, что были у башкирских воинов. По словам ребят, такие подарки могут стать началом отдельной экспозиции в кояновской школе.