Пермские инженеры создали самый большой в России полимерный 3D-принтер

Пермские инженеры, выпускники политеха, создали самый большой в России полимерный 3D-принтер. Устройство способно создавать детали до четырех метров в длину, до двух метров в ширину и одного метра в высоту. Аналогов устройству с такими масштабами прежде не было, говорят разработчики. Принтер может быть востребован в оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслях, а также в институтах и исследовательских лабораториях. Устройство позволит сэкономить на времени изготовления деталей и их стоимости, сокращая издержки до 40 раз.Евгений Матвеев, генеральный директор компании «F2 innivations»: "Если, например, нам нужно сделать оснастку для выкладки композиционного крыла, стоимость подобной оснастки исчисляется десятками миллионов рублей и изготавливается более года. Эта машина может изготовить подобную оснастку за несколько сотен тысяч рублей и буквально за несколько дней".