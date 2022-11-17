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В Краснокамске задержан курьер, работавший на телефонных мошенников
В ходе дальнейшего разбирательства, оперативники выяснили, что мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что по вине родственника произошло ДТП, в котором есть пострадавшие и им нужны деньги на лечение. Затем они спрашивали адрес у пенсионера и направляли курьера прямо домой. Забрав деньги, курьер переводил их на счета наводчиков, оставляя себе вознаграждение в размере 4 % от суммы. Задержанный признался, что днем ранее по этой же схеме он похитил деньги у двух пожилых пенсионерок Краснокамска. Одна отдала ему 400 000 рублей, вторая 120 000 рублей.
"По всем фактам следственным отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 2 и два уголовных дела по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного и крупного ущерба гражданину» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Задержанный ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений. В октябре текущего года освободился из мест лишения свободы.
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